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ننشر خطاب حل أزمة التايكوندو مع وزارة الرياضة

منوعات
ننشر خطاب حل أزمة التايكوندو مع وزارة الرياضة

حصل “اليوم السابع” على صورة من الخطاب الذى أرسلته وزارة الرياضة إلى اتحاد التايكوندو لحل الأزمة التى واجهها  الاتحاد خلال الأشهر الماضية ل الوزارة .تلقى اتحاد التايكوندو خطابا رسميا من وزارة الرياضة بالموافقة على تجديد التعاقد مع روساندرو ألونسو المدير الفنى للمنتخب ، لمدة سنتين ، على أن تتحمل الوزارة راتب المدرب الأسبانى والتى تبلغ 7 آلاف دولار شهريا .

يذكر أن المدير الفنى لم يحصل على راتبه منذ رجوع المنتخب من الأوليمبياد ، وهو نفس توقيت انتهاء تعاقده مع الاتحاد ، لتقوم الوزارة بإنهاء الأزمة بتحمل راتب الخواجة

خطاب الرياضة لحل أزمة التايكوندو
خطاب الرياضة لحل أزمة التايكوندو

 

المصدر : مصر ناين

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