ننشر خطاب حل أزمة التايكوندو مع وزارة الرياضة

حصل “اليوم السابع” على صورة من الخطاب الذى أرسلته وزارة الرياضة إلى اتحاد التايكوندو لحل الأزمة التى واجهها الاتحاد خلال الأشهر الماضية ل الوزارة .تلقى اتحاد التايكوندو خطابا رسميا من وزارة الرياضة بالموافقة على تجديد التعاقد مع روساندرو ألونسو المدير الفنى للمنتخب ، لمدة سنتين ، على أن تتحمل الوزارة راتب المدرب الأسبانى والتى تبلغ 7 آلاف دولار شهريا .

يذكر أن المدير الفنى لم يحصل على راتبه منذ رجوع المنتخب من الأوليمبياد ، وهو نفس توقيت انتهاء تعاقده مع الاتحاد ، لتقوم الوزارة بإنهاء الأزمة بتحمل راتب الخواجة



خطاب الرياضة لحل أزمة التايكوندو

المصدر : مصر ناين