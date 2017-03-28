هيكتور كوبر المشجع يختار بالعاطفة ولو المنتخب يحتاج حسام غالى

اصدر هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أنه يحب الالتزام كثيراً، والنظام أمر هام فى عمله وفي حياته بشكل سنة، وهو يساعد على تقديم الأفضل، لافتاً إلى أنه يحاول دائما الكشف عن “فكرة” وعلى ذلك يختار اللاعبين، لكن المشجع يختار بالعاطفة ومن المستحيل أن نرضى الجميع، مشيراً إلى أنه ليس هناك خلافات مع اللاعبين.

وأضاف ” كوبر” خلال حواره مع إسعاد يونس، عبر برنامج صاحبة السعادة، المذاع على فضائية سى بى سى، أنه لا يصدر أحكاما نهائية بشأن اللاعبين، ولا يصدر أيضا قرارات شخصية ولو احتاج المنتخب لـحسام غالى فسيضمه فورا.، قائلا:” لو لقيت اللاعب حسام غالى فى أى مكان فسأذهب إليه بنفسى لإلقاء التحية عليه، لأن موقفى منه ليس شخصيا.

المصدر : مصر ناين