جنح الوايلى تبدأ اليوم محاكمة ضابط وأمين شرطة بتهمة تهريب رجل

تنظر محكمة جنح الوايلى اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة ضابط وأمين واجبة بتهمة تهريب رجل أعمال محبوس أثناء عرضه على المحكمة بالعباسية.

كانت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامى السنة لنيابات، حددت جلسة اليوم لبدء المحاكمة.

ووافق النائب السنة المستشار نبيل صادق، على إحالة ضابط وأمين واجبة إلى المحاكمة الالان ة “محكمة الجنح” بتهمة مساعدة رجل أعمال محبوس على ذمة قضايا على الهرب.

وسبق أن قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية حبس ضابط من قوة قسم البساتين وأمين واجبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بتمكين رجل أعمال محبوس فى قضية تزوير من الهرب، أثناء عرضه على المحكمة بالعباسية، كما وجهت لهما تهمة الإضرار العمدى بجهة العمل “وزارة الداخلية” وطلبت النيابة تحريات التأمين السنة حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن هروب رجل أعمال محبوس على ذمة قضية تزوير، أثناء عرضه على محكمة شمال القاهرة بالعباسية، واصدر أمين الواجبة المكلف بترحيل المتهم فى تحقيقات النيابة إن الضابط المتهم على قوة قسم البساتين، وتربطه صلة قرابة بالمتهم، وكان دائم التواصل معه أثناء حبسه فى القسم.

وأضاف أمين الواجبة المتهم فى تحقيقات النيابة: “يوم الواقعة أثناء عرض رجل الأعمال المتهم على المحكمة، حضر الضابط، وطلب أن يتركه مع المتهم لإنهاء بعض الأوراق الخاصة، وفور عودته مرة أخرى لم يجد الضابط والمتهم.

وفى السياق، استمتعت النيابة إلى نائب مأمور قسم البساتين، وضابط الترحيلات، ومأمور الضبط، الذين أيدوا أقوال أمين الواجبة.

وأنكر الضابط المتهم ما نُسب إليه من اتهامات، ونفى علمه بواقعة الهروب، وعدم وجود صلة قرابة ببينه والمتهم الهارب.

المصدر : مصر ناين