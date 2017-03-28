بدء أعمال تعميق المجارى وإزالة الهيش فى ضواحى بورسعيد

اصدر السعيد رخا رئيس حى الضواحى ببورسعيد، إنه بدأت المعدات الشوفة للحى وجهاز الإنقاذ والطوارئ أعمال تعميق مجارى الصرف وإزالة الهيش بمنطقة الحراسات، تمهيدا ً للبدء فى إنشاء خطوط جديدة للصرف الصحى بالمنطقة.

وأكد “رخا” فى بيان أن المعدات الشوفة للحى وجهاز الانقاذ والطوارئ قامت بأعمال الحفر وإزالة الهيش تمهيداً للبدء فى إنشاء هذه الخطوط وربطها بالشبكة الرئيسية للصرف الصحى بالمنطقة مشيرا ً بأن ذلك يأتى فى إطار الحلول التى يقوم بها الحى بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لعلاج مشكلات الصرف بالمنطقة والتى تراكمت عبر السنوات الماضى.

وأضاف رئيس الضواحى أن المعدات الشوفة لجهاز الإنقاذ والطوارئ قامت برفع وإزالة كميات هائلة من الرمال والهيش الناتجة عن أعمال الحفر والتوسعة للكشف عن الأبيار المطمورة تحت الرمال وإعادة العمل بها من خلال ربطها بالشبكة الرئيسية للصرف الصحى. وأظهر أنه قام عمال الصرف الصحى بتطهير الخطوط الرئيسية فى إطار الخطة الموضوعة للانتهاء من هذه الأعمال خلال الأيام القادمة.