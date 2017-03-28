عصام كاريكا يُحيى حفل شم النسيم بأحد فنادق مصر الجديدة

يُحيى المطرب عصام كاريكا حفل شم النسيم فى 17 أبريل المقبل بأحد فنادق القاهرة فى منطقة مصر الجديدة، لينضم بذلك إلى قائمة الفنانين الذين سيحيون حفلات أعياد الربيع.

من ناحية أخرى تحدث عصام كاريكا فى حلقته الماضية من برنامجه “اتنين شاى بالنعناع” الذى يُذاع كل يوم أربعاء على إذاعة ميجا إف إم، عن أشهر الفرق الغنائية المصرية شبه “حسب الله” و”الفور إم” و”المصريين” وغيرها من الفرق وكيفية نشأتها وتكوينها، وذلك بعد تأجيل الحلقة فى الأسبوع الذى قبلها.

وكانت شركة راديو النيل تعاقدت مع الفنان عصام كاريكا، لتقديم برنامج بعنوان “اتنين شاى بالنعناع” على إذاعة “ميجا fm“، لينضم البرنامج الجديد إلى الخريطة البرامجية الجديدة للشبكة، وقام بتوقيع العقد وليد رمضان المدير التنفيذى للشبكة.

المصدر : مصر ناين