سامسونج تدعم هاتف نوت بكاميرا مزدوجة

كشف تقرير جديد عن قيام شركة سامسونج بتسجيل براءة اختراع تظهر خطط الشركة فى تزويد هاتفها المقب “جلاكسى” نوت 8 بكاميرا مزدوجة، وهو ما يؤكد التسريبات السابقة التى أشارت إلى أن سامسونج تخطط لتعزيز هاتف نوت 8 بهذه الميزة والمنتظر أن تكشف عنه خلال النصف الثانى من السنة الجارى.

ووفقًا لما نشره موقع phonearena الهندى، فوفقا لبراءة الاختراع، فإن العدستين الخاصتين بالكاميرتين ستكونان رقيقتين للغاية وأفضل فى الإضاءة المنخفضة، كما أنهما قادرتان على تسجيل المسافات وإنشاء صور ثلاثية الأبعاد، وهو ما يشير إلى كاميرا نوت 8.

وكانت شركة سامسونج قد قدمت طلب البراءة من سنة كامل، جراء ذلك فإن هذا يعزز من إمكانية رغبة الشركة بتعزيز هاتف جالكسى S8 بلس بهذه الكاميرا، إلا أن الوقت لم يسعفها، وهو ما يؤكد فى النهاية إمكانية ظهورها فى هاتف جلاكسى نوت 8 المقبل من الشركة.

المصدر : مصر ناين