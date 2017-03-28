موعد مباراة مصر وتوجو الثلاثاء / / والقنوات الناقلة

يخوض فى السادسة مساء اليوم منتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر مباراة ودية أمام توجو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد لمباراة تونس نهاية يونيو، فى الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون. وتذاع مباراة مصر وتوجو الودية اليوم ببرج العرب على قناة أون سبورت حصريا.

ويختتم معسكر منتخب مصر اليوم عقب ودية توجو، والذى انطلق الخميس الماضى واستمر لمدة خمسة أيام، حرص خلاله الأرجنتينى كوبر على الاستعانة بخمسة وجوه جديدة تمهيداً للاعتماد عليهم فى الفترة المقبلة، حيث استقر الجهاز على منح معظمهم فرصة فى ودية توجو للحكم على مستواهم، على رأسهم سام مرسى المحترف فى ويجان الإنجليزى، والذى حجز مكانا فى قوام الفراعنة فى الفترة المقبلة فى ظل النقص الأعدادى فى هذا المركز بالمنتخب، ووجود الثنائى محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى وطارق حامد لاعب الزمالك فقط بعد استبعاد حسام غالى لاعب الأهلي وتراجع مستوى اللاعبين فى هذا المركز، على رأسهم إبراهيم صلاح لاعب الزمالك وعمرو السولية لاعب الأهلي.

كما استقر الجهاز الفنى على الدفع بأحمد الشيخ وأمير عادل فى بعض كبير من المباراة، حيث تتجه النية لدى الجهاز الفنى للفراعنة بالدفع بالشيخ من بداية اللقاء على حساب محمد صلاح المحترف بروما، بعد وصوله المعسكر يوم 24 ثم المغادرة مرة أخرى بعد وفاة والد زوجته وخوفاً من تعرض اللاعب للإجهاد.

وفى حراسة المرمى استقر الجهاز على الدفع بشريف إكرامى ومحمود جنش على مدار شوطى المباراة، ومنح الفرصة لحارس الزمالك للعب دولياً بعد تألقه مع فريقه فى الفترة الأخيرة، وقرر الجهاز الفنى الاعتماد على بعض عناصر الخبرة من بداية اللقاء فى ظل قوة منتخب توجو الذى يضم أكثر من عنصر مميز، حيث سيبدأ أحمد حجازى وأحمد قام بفتحى وسعد سمير، وعبد الله السعيد وطارق حامد وعمرو جمال وتريزيجيه اللقاء، إلى جانب الدفع بكريم حافظ على أن يتم الاستعانة بالوجوه الجديدة أمثال سام مرسى والشيخ.

المصدر : مصر ناين