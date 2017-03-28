القومى للمرأة ببنى سويف إصرار مساندى الغارمات على شرط الحكم

أكدت نرمين عبدالعظيم مقررة المجلس القومى للمرأة ببنى سويف أن إصرار مؤسسات المجتمع المدنى السنةلة فى مجال السيدات “الغارمات” على واجب وجود حكم قضائى للتدخل وسداد ديون السيدات هو واجب خاطئ لأنه يعرضهن وأسرهن للتشهير والنيل من سمعتهن.

وأضافت لـ” اليوم السابع”: لابد من تغيير آليات تلك المؤسسات فى التسنةل مع المشكلة من خلال التدخل لدى صاحب الدين عقب إرساله إنذارا للحالة برفع الشيك، والتفاوض معه مباشرة وعدم انتظار صدور حكم قضائى علي السيدات لرفع الضررعنهن.

وحفاظا على سمعتهن وأسرهن حيث أثبتت نتائج دراسة أجراها المجلس فى 17 قرية، معاناة الأسر التى تعيلها سيدات من مشكلات إقتصادية ما جعلهن يستدن لتلبية متطلبات وإحتياجات أسرهن.

وشوفت : تحظى المحافظة باستثمارت ضخمة فى مناطق صناعية ذات ترتيب متقدم فى الشرق الأفى منتصف إلا أن المشاركة المجتمعية للمستثمرين وأصحاب المصانع ضعيفة ولا تحقق المرجو منها ، ضاربة الشبه بتعاون أحد مصانع الأسمنت وكلية خاصة ، ومؤسسة مجتمع مدنى فقط مع المجلس من خلال أنشطة أبرزها مشروع تدوير قرض حسن بقيمة مائة جنيه شهريا لكل حالة، وتولت إحدى الجمعيات إدارة المشروع الذى بدأ بخمسين ووصل إلى 725 سيدة، بالإضافة إلى تحفيز 10سيدات معيلات بمنح كل منهن 1000 جنيها لتنشيط المشروعات وتطويرها، وكذلك إنتاج وبيع الزبادى والجبن، وشراء أتوبيسين وتخصيصهما للسيدات داخل مدينة بنى سويف، ومد وصلات مياه للمنازل، وقوافل اكتشاف مبكر لسرطان الثدى.

وأظهر ت نرمين عبدالعظيم : أن ما يتضمنه مشروع قانون المحليات من تخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة وشبه ها للشباب بينهم المرأة تعد مكاسب مرضية فى ظل التغيرات السياسية وما مرت به البلاد بعد ثورتين.

واستطردت : المجلس ليس جهة دعم مالى لمساعدة السيدات بل وسيط مع شركاءالمسئولية الإجتماعية المتشبه ين فى الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص سواء بعملهم مع المجلس فى أنشطته أو مع المواطنين.



محرر اليوم السابع خلال حواره مع مقررة القومى للمراة ببنى سويف



نارمين عبدالعظيم مقررة القومى للمراة ببنى سويف



مقررة القومى للمراه ببنى سويف فى حوارها مع محرر اليوم السابع

المصدر : مصر ناين