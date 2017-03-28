وفاة أخت فيدل وراؤول كاسترو أوجستينا عن عمر عاما

توفيت أوجستينا كاسترو أخت الزعيم الكوبى الراحل فيدل كاسترو والرئيس الكوبى الحالى راؤول كاسترو عن عمر ناهز الـ78 سنةا.

ونقلت قناة “إيه بى سي” الإخبارية عن الأخت جوانيتا كاسترو أن أوجستينا ديل كارمن كاسترو توفيت أمس الأحد فى إحدى مستشفيات العاصمة “هافانا.

واصدر ت جوانيتا الإثنين أن أختها مرت بعملية على إثر كسر بالساق.

وكانت أوجستينا الأخت الصغرى لسبعة منهم الرئيس السابق والحالى للبلاد.

ولم تتقلد الراحلة أيا من المناصب فى النظام الكوبية وظلت بعيدة عن الأضواء على الرغم من كون أخويها رئيسان سابق وحالى وكون أختها عضو فى الإتحاد الكوبى-الأمريكى بولاية ساوث فلوريدا.

وتوفى فيدل شهر نوفمبر الماضى عن عمر ناهز ال 90 سنةا.

المصدر : مصر ناين