مدرب طائرة الأهلى تأهلنا لكأس العالم بـ بولندا بعد التتويج بالأميرة

أكد محمد مصيلحى، المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، أن فريقه تأهل لبطولة كأس العالم للكرة الطائرة فى بولندا التى ستقام فى شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد التتويج ببلقب البطولة الأفريقية للأندية بعد الفوز على النجم الساحلى بنتيجة 3/1 فى النهائى بتونس.

أضاف مصيلحى، خلال تصريحاته للإعلامى كريم شحاتة، فى برنامجه “كورة كل يوم” عبر شاشة “النهار رياضة”، أن سعادته بالفوز تكمن فى السعادة التى انتابت جميع جماهير وعشاق القلعة الحمراء، مؤكداً أنه تلقى العديد من رسائل التهنئة عقب انتهاء المباراة، مشيراً إلى أنه حصد 51 بطولة مع الأهلى على مدار مسيرته كلاعب ومدرب.

من جانبه أكد محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة فى تونس، فى اتصال هاتفى أخر، أنه لا يعلم حقيقة المشاركة فى كأس العالم المقبل، قائلاً: “سمعت أنه لن يتم اشراك فرق قارة أفريقيا فى كأس العالم للكرة الطائرة، والدول المصنفة فئة أولى هى فقط التى ستشارك فى البطولة.. لكن سنجرى اتصالاتنا ونأمل فى المشاركة”.

المصدر : مصر ناين