بالصور الآلاف يشيعون فى كفر الشيخ جثمان شهيد الإرهاب بالعريش

شيع الآلاف بقرية السياح الشوفة للوحدة المحلية لبنى بكار في جنازة عسكرية، جثمان الشهيد رضا صبرى فراج شهيد الهجوم الإرهابي الذى استهدفه بمحافظة شمال سيناء، وذلك بحضور محمد أبو غنيمة السكرتيرالسنة المساعد لمحافظة كفر الشيخ نائباً عن محافظ كفر الشيخ ، والمستشار العسكرى العميد سامح الطنوبى ،والدكتور عادل سلامة رئيس مركز ومدينة مطوبس ،ونسرين النحاس نائب ريس المدينة ،ورؤساء القرى حضور الجنازة العسكرية لشهيد الوطن ابن مركز مطوبس.

واصدر اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، إن هذا العمل الإرهابي لن ينال من قوة وعزيمة المصريين مؤكدا حتمية انتصار الوطن على الإرهاب بفضل وحدة شعبه وصموده خلف قيادته السياسية ودعمه لرجال الجيش الأبطال ورجال الواجبة البواسل.

يذكر أن قوات كمين الخروبة بجنوب الشيخ زويد ، تعرضت للاستهدافمما نتج عنه استشهاد المجند رضا صبرى محمد فراج 22 سنة، بطلق نارى بالرأس.



تشييع جثمان شهيد العمل الإرهابي



أثناء صلاة الجنازة على الشهيد



السكرتير السنة للمحافظة والمستشسار العسكري



جانب من القوات المسلحة



أثناء وصول الجثمان



جثمان الشهيد بمسجد القرية



أثناء الصلاة على جثمان الشهيد

المصدر : مصر ناين