سقوط عاطل وسائق بحوزتهما كيلو بانجو فى محافظة قنا

ألقت المؤسسات التأمينية بقنا القبض على عاطل وسائق لإتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة وذلك خلال كمين تأمينى بمركز قنا، وعثر بحوزتهما على 5 كيلو بانجو، وباشرت النيابة التحقيقات.

كان اللواء صلاح حسان مدير تأمين قنا تلقي إخطارا من العميد محمد هندي مدير المباحث يفيد ضبط ممدوح.م 25 سنة عاطل وسعيد.غ 31 سنة سائق، ومقيمان الفواخير دائرة قسم واجبة قنا وبحوزتهما أعداد ” 10″ لفافات تحوى نبات البانجو المخدر وزنت حوالى “5” كيلو جرام ، ومبلغ “1070” جنيه، وأعداد ” 2 ” هاتف محمول.

تحرر محضر للمتهمين وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.