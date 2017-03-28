استياء فى الاتحاد السكندرى من الأحمال و المباريات الودية

انتابت لاعبى الاتحاد السكندرى حالة من الاستياء ل رفع الجهاز الفنى للأحمال بشكل كبير، الأمر الذى تسبب فى إصابة أكثر من لاعب، فضلا عن اختيار الإدارة لأندية ضعيفة من أجل مواجهتها وديا، وكان آخرها مواجهة سبورتنج، وبالتالى لا يملك لاعبو تلك الفرق الخبرة الكافية فتسببوا فى إصابة أعداد من اللاعبين، على حد وصفهم، ويعد أكبر مثال على ذلك ما حدث مع الكونغولى كاسونجو هداف الفريق أثناء مباراة سبورتنج ل تدخل عنيف من أحد لاعبيه، وهو الأمر الذى أصاب الإدارة بالذعر، خاصة أن هناك رغبة فى تسويقه أوروبيا والاستفادة من الفى المقابل المادى العالى لبيعه.

ولم يتنفس مسئولو زعيم الثغر الصعداء إلا بعد إعلان نتيجة أشعة الرنين المغناطيسى التى أجراها اللاعب والتى أثبتت سلامة الأربطة والغضروف والرباط الصليبى، وتم تشخيص الإصابة بأنها عبارة عن جزع بالرباط الداخلى للركبة، وتستلزم فترة علاج لا تقل عن 3 أسابيع.

المصدر : مصر ناين