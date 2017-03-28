وفد بريطانى رفيع يزور السودان لمواصلة الحوار الاستراتيجى مع الخرطوم

أعلنت السفارة البريطانية بالخرطوم عن زيارة مرتقبة نهاية الأسبوع الجارى، لوفد بريطانى رفيع برئاسة نيل ويجان رئيس إدارة إفريقيا فى نظام المملكة المتحدة، لمواصلة الحوار الاستراتيجى بين السودان وبريطانيا.

وأظهر ت السفارة- فى بيان صحفى أمس الإثنين أن الزيارة تأتى فى إطار نقل الحوار الاستراتيجى بين السودان وبريطانيا إلى مرحلة أخرى، لافتة إلى أن الوفد البريطانى سيلتقى بمسئولين حكوميين لمناقشة العديد من القضايا المحلية والإقليمية المشتركة، تتضمن إنهاء النزاع وإحلال السلام، مكافحة التطرف والإتجار بالبشر، المعونات الإنسانية والتنموية بالإضافة إلى الروابط الثقافية.



كما يزور الوفد ولايات دارفور، لتفقد مشروعات إدارة التنمية الدولية البريطانية والأوضاع بالمنطقة.

المصدر : مصر ناين