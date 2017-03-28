وزير الثقافة وخالد جلال يشاهدان المحاكمة فى احتفال اليوم العالمى للمسرح

شوف مساء أمس الاثنين وزير الثقافة الكاتب الصحفى حلمى النمنم، يرافقه المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، عرض مسرحية “المحاكمة” بالمسرح القومى، بحضور رئيس البيت الفنى للمسرح إسماعيل مختار، والمخرج هشام عطوة رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية، والفنان يوسف إسماعيل مديرسنة المسرح القومى، ولفيف من الفنانين والكتاب والمثقفين، منهم الفنانة لقاء سويدان والكاتبة فاطمة ناعوت والمخرج المسرحى إيميل شوقى.

وعقب إنتهاء العرض ألتقط وزير الثقافة العديد من الصور التذكارية مع أبطاله، معربا عن سعادته بالمسرحية التى اصدر ها عنها هادفة ومعبرة، الأمر الذى جعل مدير المسرح القومى يعلن عن مد المسرحية لفترة أخرى بقرار من الوزير حلمى النمنم.

جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للمسرح، والذى وافق أمس الاثنين، وألقى الفنان نبيل الحلفاوى بعض فقرات من رسالة اليوم العالمى للمسرح، والتى كتبتها هذا السنة الفنانة الفرنسية إيزابيل هوبيرت، حيث ألقى الفنان الكبير الكلمة قبل عرض “المحاكمة”، وأشار الحلفاوى إلى أن الرسالة كلها منشورة على موقع الجميعة المصرية للمعهد الدولى للمسرح.

يذكر أن عرض “المحاكمة” عن نص “ميراث الريح”، تأليف جيروم لورانس وروبرت إي لي، والعرض من بطولة أشرف عبد الغفور، سامى عبد الحليم، عماد الراهب، زين نصار، سلمي الديب، سامح فكري، حماده شوشة، ومجموعة من الشباب، موسيقى تامر كروان، كيريوجراف ضياء ومحمد، ديكور محمد جابر، إضاءة أبو بكر الشريف، إعداد وإخراج طارق الدويرى.



وزير الثقافة وخالد جلال ورئيس البيت الفنى للمسرح وأحمد السيد



وزير الثقافة وخالد جلال ورئيس البيت الفنى للمسرح وفاطمة ناعوت يقفون للنشيد الوطنى



وزير الثقافة وخالد جلال وفاطمة ناعوت يشوفون عرض المحاكمة



إحد بطلات مسرحية المحاكمة

أشرف عبد الغفور وسامى عبد الحليم يحييان الحضور عقب عرض المحاكمة

الفنانة لقاء سويدان تشوف العرض

المخرج المسرحى إيميل شوقى

بوستر عرض المحاكمة

جانب من عرض المحاكمة

جانب من عرض مسرحية المحاكمة

يوسف إسماعيل مدير المسرح القومى

المصدر : مصر ناين