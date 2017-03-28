بالصور غصابة سائق ومعاونه فى انقلاب شاحنة تحمل كتل جرانيتية

انقلبت شاحنة نقل كبيرة على متنها 5 كتل جرانيتية ضخمة تزن نحو أكثر من 40 طنًا بمنطقة الحكروب بمدينة أسوان مساء أمس الإثنين .

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير تأمين أسوان، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب شاحنة تجر خلفها قاطرة تحمل أرقام (ن م أ 7432) بطريق السماد أمام كوبرى أسامة بمنطقة الحكروب شرق مدينة أسوان، وعلى متنها 5 كتل جرانيتية ضخمة تزن نحو أكثر من 40 طنًا، فى طريقها إلى القاهرة.

وأسفر الحادث الذى جاء نتيجة الحمولة الزائدة، عن إصابة السائق ومعاونه، وتم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقى العلاج اللازم، وكلف مدير تأمين أسوان إدارة المرور بتسيير جانب الطريق أمام حركة السيارات، لحين رفع الكتل بواسطة ونش ونقلها إلى شاحنة أخرى بديلة.



آثار الحادث



الكتل الجرانيتية



انقلاب شاحنة على متنها كتل جرانيت



جانب من انقلاب الشاحنة



كتل الجرانيت عقب الحادث

المصدر : مصر ناين