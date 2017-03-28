شاهد صورة نادرة لوحش أفريقيا مع ناشئى الأهلي

ينشر “اليوم السابع” صورة نادرة لشريف إكرامى حارس مرمى الأهلي أثناء احتفاله بإحدى البطولات فى فترة تواجده مع ناشئى القلعة الحمراء.

وانضم إكرمى للأهلي ضمن فريق الناشئين الى أن لعب مع الفريق الأول موسم “2004- 2005″، ثم سافر للاحتراف فى فينورد الهولندى من 2005 الى أن 2009، وقد أعير إلى فريق أنقرة التركي سنة 2008 لمدة سنة واحد، ثم عاد مرة أخرى للدورى المصرى عن طريق الجونة سنة 2009، وعاد مرة أخرى إلى القلعة الحمراء فى 2010.

وحصل إكرامى مع الأهلي على 15 بطولة، وهى كالتالى: 5 ألقاب الدورى المصرى، و4 سوبر مصرى، و2 دورى أبطال أفريقيا، بطولة الكونفدرالية، 2 سوبر أفريقى.



شريف إكرامى فى فترة الناشئين

المصدر : مصر ناين