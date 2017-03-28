بدران البعلى مجلس النواب وافق على فصل المحسمة القديمة إلى

اصدر أحمد بدران البعلى عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، إن لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس وافقت على مقترح لفصل قريتين بمدينة القصاصين ضمن تقسيم إدارى جديد للمدينة.

وأضاف البعلى لـ”اليوم السابع”، أمس الاثنين، ناقشت اللجنة فى جلستها أمس، مقترح بفصل قرية المحسمة القديمة وأم عزام، إلى قريتين بحضور محمد عبد السلام الصيرة سكرتير سنة المحافظة، وأبدت موافقتها المبدئية على الفصل وإرسال القرار للنظام للتنفيذ. وتعد قرى المحسمة وأم عزام إحدى القرى الشوفة لمدينة القصاصين التى كان يشغل البعلى منصب رئيس مجلس المدينة قبل وصوله لمقعد البرلمان، وتعانى القريتين من نقص خدمات الصرف الصحى والرعاية الطبية.

واصدر : “تم مناقشة تقسيم قرية المحسمة بناء على الاقتراح برغبة المقدم منى النائب بلجنة الإدارة المحلية، والقرية ذات كثافة سكانية مرتفعة ومساحة واسعة وتحتاج لإدارات منفصلة للإشراف عليها.

المصدر : مصر ناين