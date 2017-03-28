فيس بوك تسرق جوجل وتطلق ميزة مشاركة الموقع بتطبيق

أطلقت شبكة “فيس بوك” ميزة جديدة بتطبيق ماسنجر الشوف لها والتى تعرف بـlive location sharing أو مشاركة الموقع فى الوقت الحقيقى، والتى تسمح لهم بمشاركة موقعهم مع الأصدقاء وهى ميزة مستنسخة من ميزة مشابهة أطلقتها جوجل خلال الأسبوع الماضى.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندي، فكانت شركة جوجل قد أعلنت عن هذه الميزة خلال الأسبوع الماضي، واليوم فإن فيس بوك تعلن عن ميزة مشابهة لها على تطبيق ماسنجر الشوف لها، وهى ميزة تسمح للمستخدمين اختيار بعض جهات الاتصال لرؤية موقعهم بشكل مباشر على الخريطة لمدة تصل إلى ساعة كاملة، كما يمكن مشاركة هذه الميزة مع أكثر من شخص أو مع شخص واحد فقط، ويمكن إيقافها فى أى وقت.

وبمجرد أن يقوم المستخدم بمشاركة موقعه، سيمكن له هو والشخص الأخر معرفة الوقت الذى سيستغرقه للوصول إلى موقع الطرف الآخر من خلال السيارة على سبيل المثال، أما إذا كان المستخدم يرغب فى مشاركة موقعه كنقطة ثابتة كما كان يحدث فى الماضى فإنه أمر لا يزال بإمكان المستخدم، وقد أطلقت “فيس بوك” هذه الميزة للمستخدمين على مستوى العالم لكل من أندرويد وiOS.

المصدر : مصر ناين