فريق كايروكى يُحيى حفلين فى يوم واحد بمكتبة الإسكندرية

يُحيى فريق كايروكى الشهير المقبل حفلين غنائيين يوم 4 أبريل المقبل بمكتبة الإسكندرية “مركز المؤتمرات” بالتعاون مع معرض الإسكندرية الدولى للكتاب، وتبدأ الحفلة الأولى فى الرابعة عصرًا والحفلة الثانية فى السابعة مساءً.

يُذكر أن الفرق الغنائية الثلاث “كايروكى” و”شارموفرز” و”مسار إجبارى” سافروا إلى دبى فى يناير الماضى، لإحياء حفل غنائى تحت عنوان Cairo Sound Music Festival والذى أُقيم لأول مرة فى دبى وبالتحديد “دبى ميديا سيتى”، وجمع الفرق الثلاثة لأول مرة أيضًا هناك، وشارك فيه الدى جى المعروف خالد حسين ومصطفى غزال، وهى ليست المرة الأولى التى تتقابل فيها الفرق الثلاث فى حفل غنائى واحد ولكنها المرة الأولى فى دبى، حيث سبق أن وقف على سبيل المثال فريق “كايروكى” وجهًا لوجه أمام فريق “شارموفرز” تحت سفح الأهرامات فى حفل غنائى بعنوان “battles of the bands“، أى “صراع وتنافس الفرق”، وغنى وقتها فريق “كايروكى” أغنية ثم رد عليه فريق “شارموفرز” بأغنية، وعاود “كايروكى” الرد بأغنية، وهكذا استمر الحفل، فى منتصف تنافس فنى شديد للاستحواذ على إعجاب الحضور.

المصدر : مصر ناين