البيت الأبيض عمليات الاعتقال فى روسيا إهانة للقيم الديمقراطية الأساسية

دعا البيت الأبيض روسيا إلى الإفراج الفورى عن كافة المتظاهرين السلميين الذين ألقى القبض عليهم فى نهاية الأسبوع خلال مظاهرة كبيرة مناهضة للنظام.حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

واصدر السكرتير الصحفى للبيت الأبيض، شون سبايسر، أن الولايات المتحدة “تدين بشدة عمليات اعتاصدر مئات المتظاهرين السلميين فى كافة أرجاء روسيا الأحد“.

وتلا سبايسر بيان وزارة الخارجية الذى وصف عمليات الاعتاصدر بأنها “إهانة للقيم الديمقراطية الأساسية“.

واصدر سبايسر أن الناس فى كل مكان يستحقون حكومات تعمل بشفافية وخاضعة للمساءلة، فضلا عن “القدرة على ممارسة حقوقهم دون خوف من التعرض للانتقام“.

المصدر : مصر ناين