وزيرا خارجية الأردن والسعودية يؤكدان أهمية تعزيز العمل العربى المشترك

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ونظيره السعودى عادل الجبير، أهمية تعزيز العمل العربى المشترك والتنسيق والتعاون فى مواجهة التحديات التى تواجهها المنطقة.

وكشف الوزيران- خلال لقائهما أمس الإثنين على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للقمة العربية بمنطقة البحر الميت- استعدادات قمة عمان، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الجهود المبذولة لتحريك عملية السلام والأزمة السورية ومكافحة الإرهاب والتطرف.

ولفت الصفدى والجبير إلى أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للأردن ولقائه الملك عبدالله الثانى وضرورة مشوفة مخرجات الزيارة والبناء عليها، مؤكدين على العلاقات التاريخية التى تزداد تجذرا وعمقا بين البلدين فى مختلف المجالات.

المصدر : مصر ناين