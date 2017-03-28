القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وبانجو فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

تمكنت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة شرق من القبض على عاطلين أحدهما بحوزته سلاح نارى “فرد روسى” و3 طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع، والآخر بحوزته 5 كيلوات بانجو بقصد الاتجار.

وكان اللواء عصام سعد مدير تأمين الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد أحمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز القنطرة شرق ومعاونيه النقيبان محمد الطحاوى ومحمد عبدالحكيم معاونى المباحث بالقبض على المتهم ” أحمد. ا. أ ” 24 سنة عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته سلاح نارى عبارة عن ( فرد روسى)، 3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

كما تمكنوا من ضبط المتهم ” اسلام.ع. ع “26سنة عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة شرق حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى ” 5 كيلو جرام “، مبلغ مالى قدرة 155 جنيها، تليفون محمول وبمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابة السنةة لتتولى التحقيق.

المصدر : مصر ناين