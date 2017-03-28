اليوم منتخب ناشئات اليد يواجه مونتنيجرو وتركيا فى بطولة البحر المتوسط

يواجه، اليوم الثلاثاء، منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى أحمد عبد الحليم نظيره مونتنيجرو، فى إطار مباريات الفترة الصباحية بثانى أيام بطولة البحر الأبيض المتفى منتصف بتونس، على أن يتقابل مع تركيا فى الفترة المسائية.

منتخب ناشئات كرة اليد يلتقى الجزائر بكره الأربعاء

ومن المقرر أن يتقابل منتخب ناشئات كرة اليد مع الجزائر بكره الأربعاء فى الفترة الصباحية، قبل أن يلتقى تونس “صاحب الأرض والجمهور” فى الفترة المسائية، ثم يتقابل مع إيطاليا يوم 30 مارس الحالى.

بعثة منتخب ناشئات كرة اليد وصلت تونس أول أمس الأحد

وكانت بعثة منتخب ناشئات كرة اليد قد وصلت إلى تونس أول أمس الأحد استعدادا لخوض منافسات البطولة المقامة فى تونس حاليا.

16 لاعبة فى قائمة منتخب ناشئات كرة اليد فى البحر المتفى منتصف

وتضم قائمة اللاعبات فى بطولة البحر المتفى منتصف لكرة اليد كلاً من: آية طارق – سهيلة خالد – فرح أسامة – ياسمين عماد الدين – راندا محمد – سلمى عبد الرزاق – سميرة رفعت – فريدة هانى – داليا عادل – حبيبة حسن – ندا ممدوح – لارا أسامة – ليلة هيثم – خلود خالد – آلاء إسلام – آلاء عبد الحميد. وترأس بعثة منتحب ناشئات كرة اليد فى بطولة البحر الأبيض المتفى منتصف منى أمين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المصرى.

المصدر : مصر ناين