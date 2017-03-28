بالصور والفيديو أم تخرج أبناءها من المدارس بسبب الفقر فى الداخلة

تسبب الفقر والحاجة فى لجوء أم لا تعمل وتعيش فى مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد فى إخراج بناتها من المدارس وتنوى إخراج ابنها الثالث الإعدادى ل عدم قدرتها على توفير متطلبات الدراسة والرسوم حيث أنها تعيش حالة اقتصادية سيئة بعد وفاه زوجها وليس لديها أى مصدر دخل يساعدها على سد حاجة أسرتها وتعيش حالة نفسية سيئة ل اقتراب موعد زفاف نجلتها الكبرى ولا تعرف كيف تستكمل جهازها بعد أن أخرجتها من الصف الثانى الثانوى الفنى وكذلك أخرجت ابنتها الثانية بعد إنهاء مرحلة الشهادة الإعدادية ولم يتبق سوى ابنها أحمد فى المرحلة الاعدادية أيضا ولا تستطيع توفير متطلباته فى المدرسة.

واصدر سعاد أحمد عبد الرسول أرملة ومقيمة بقرية غرب الموهوب فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” إنها لا تعرف كيف تتصرف فى تلك الظروف الصعبة التى تواجهها فهى لاتعمل وليس لديها أى مصدر دخل وتحاول أن تدخر وتوفر قدر الإمكان وتعتمد على مساعدات بسيطة من أهل الخير فهى ليس لديها دخل منتظم سوى مساعدة من جمعية خيرية تمنحها 120 جنيها فقط كل شهر ولا تكفى لشراء الخبز والطسنة.

وتضيف سعاد أنها تتمنى أن تجهز ابنتها فى الفترة القادمة ولا تعرف كيف يتم ذلك فهى ضحت بمستقبل ابنتها التعليمى ل ظروف الحياة التى فرضتها عليها وفاة زوجها منذ 4سنوات وتكشف عن أى فرصة عمل الى أن لو كانت بسيطة تحصل منها على مبالغ مالية من مصدر دخل شريف متمنية أن تحقق لأبنائها فرصة الحياة الكريمة وألا تضطر لإخراج ابنها من المدرسة ل صعوبة الظروف المعيشية لهام ولأبنائها.

رقم التواصل 01277576766



الام وابنائها



لاتستطيع تجهيز ابنتها



زوجها توفى منذ 4 سنوات



تحتاج لمساعدتها فى تجهيز ابنتها



الام وابنتها وجدتها



طروف معيشية صعبة



اضطرت لاخراج ابنائها من المدارس



لاتحصل على اية مساعدات



تحصل على 120 اعانة من جمعية خيرية



تطلب دعمها لرعاية الاسرة

المصدر : مصر ناين