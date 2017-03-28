تقرير كوالكوم منعت سامسونج من بيع معالجتها للشركات الأخرى

كشف تقرير جديد كورى عن أن شركة كوالكوم المصنعة لمعالجات الهواتف الذكية حظرت سامسونج من بيع معالجات إكسينوس الشوفة لها للشركات الأخرى، ويدعى التقرير أن كوالكوم أساءت استخدام رخصة لبراءات الاختراع من أجل منع سامسونج من بيع معالجها للشركات الأخرى لمدة 25 سنةًا.

ووفقًا لموقع thekoreaeconomicdaily ظهرت ممارسات كوالكوم غير العادلة ضمن القرار الذى أصدرته لجنة التجارة بشأن إساءة استخدام شركة كوالكوم للقوة السوقية، وينص قرار لجنة التجارة العادلة على أن سامسونج للإلكترونيات قد تم حظرها من بيع شرائح المودم إلى مصنعى الهواتف الذكية الأخرى ل اتفاق ترخيص وقعته مع كوالكوم.

ويعد هذا الاكتشاف الجديد مجرد قطعة صغيرة من اللغز، لكن قررت لجنة التجارة العادلة تغريم كوالكوم 873 مليون دولار، ومن المتوقع ظهور المزدي من التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر : مصر ناين