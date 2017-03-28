إنشاء مراكز الغسيل الكلوى بالجهود الذاتية فى أسوان يفتح باب أمل للمرضى

جاءت مراكز الغسيل الكلوى التى أنشئت بأسوان مؤخرا بالجهود الذاتية لتقام بفتح باب أمل للكثير من مرضى الفشل الكلوى، فيما يترقب المئات من مرضى الفشل الكلوى بأسوان أيضا خروج بعض المراكز للنور والتى تواجهها صعوبات مالية لارتفاع أسعار المؤسسات الطبية والمستلزمات والتجهيزات فضلا عن وجود عقبات إدارية.

ويقول “حمادة إبراهيم” من أهالى مركز دراو، إن الكثير من الأهالى بمحافظة أسوان اتجهوا حاليا لإنشاء مراكز غسيل كلوى بالجهود الذاتية ولكن اعترضتهم عقبات، أهمها عدم توافر أطباء متخصصين وكذلك عقبات إدارية وعدم انتهاء الموافقات. مطالبا بتوفير الدعم لهذه المراكز الى أن تقام بفتح أبوابها للمرضى فضلا عن تذليل الإجراءات الخاصة بإنشاء مراكز الغسيل الكلوى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مركز سلوا بمركز كوم أمبو ومركز الغسيل الكلوى بالرمادى بمركز إدفو تحت الإنشاء. وكذلك دعم الجهود الرامية لإنشاء مراكز غسيل كلوى بفارس وبقرى بنبان غرب نهر النيل بمركز دراو، وغيرها من مراكز الغسيل الكلوى الخيرية بأنحاء محافظة أسوان.

وأشار إلى أن مستلزمات الغسيل الكلوى شبه الفلاتر والمحاليل بأعداد من المستشفيات الحكومية بمحافظة خلال السنة الماضى شهدت أزمة مما أنعكس على المريض. فضلا عن الكثير من المشاكل التى تعرض لها المرضى.

ويقول ” على أحمد” من أهالى مركز إدفو أن نموذج وحدة الغسيل الكلوى بالرديسية بمركز ادفو شمال أسوان نموذج رائد للجهود الذاتية حيث تكلف إنشائها 4.5 مليون جنيه وتضم 28 ماكينة غسيل، وتخدم حوالى 160 مريض بجانب وحدة مخصصة للتحاليل الطبية حيث خففت وحدة الغسيل الكلوى بالرديسية كثيرا من الأعباء على المرضى وشجعت على جمع التبرعات وعلى تعاون الاجهزة التنفيذية حيث تم تدشين وحدة الغسيل الكلوى بالرديسية بالجهود الذاتية وتم افتتاحها شهر يوليو الماضى.

وجاء افتتاحها فى وقت حرج وهو نقل خدمات مستشفى إدفو السنة لمستشفى الحميات بما فيها وحدة الغسيل الكلوى.

و يقول ” طه عبد الله ” من أهالى مركز كوم امبو أن الأهالى لجئوا لإنشاء مراكز غسيل كلوى بعد المعاناة الكبيرة التى تعرض لها المرضى وذويهم من وحدات الغسيل الكلوى بمستشفيات أسوان. مناشدا المسئولين بعدم عرقلة إنشاء مراكز الغسيل الكلوى الخيرية الى أن تخفف التكدس داخل المستشفيات وعدم قدرة المرضى وذويهم على الحضور فى موعد جلساتهم وخاصة فى اوقات متأخرة ليلاً.

المصدر : مصر ناين