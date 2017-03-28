داكوتا جونسون بطلة النسخة الجديدة من فيلم الرعب الكلاسيكى Suspiria

تعاقدت النجمة الأمريكية داكوتا جونسون، بطلة سلسلة أفلام فيفتى شيدز، على بطولة النسخة الجديدة من فيلم الرعب الكلاسيكى Suspiria الصادر سنة 1977، وفقا لما ذكره موقع فارايتى الأمريكى.

الفيلم يضم أعدادًا كبيرًا من النجوم بجانب داكوتا جونسون من بينهم المشبه ين البريطانيتين تيلدا سوينتون وميا جوث، إضافة إلى المشبه ة الأمريكية كلوى جرايس، ومن المقرر أن يعيد ديف كاجانيش كتابة السيناريو الأصلى للفيلم الكلاسيكى الذى أعدته الكاتبة داريا نيكولودى، على أن يتولى لوكا جواداجنينو مهمة الإخراج.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة قد تذهب إلى مدرسة لتعليم رقص الباليه، ولكنها تكتشف أسرارًا قد تحدث فى هذه المدرسة، وقد تدين المدرسة بأن هناك جرائم قتل كثيرة تحدث فى داخلها، وقد وصف النقاد هذا الفيلم بأنه أروع أفلام الرعب والتى لم يستطع أحد آخر باستثناء المخرج الإيطالى داريو أرجنتوا أن يخرج الفيلم بهذه الجودة.

المصدر : مصر ناين