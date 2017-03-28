خالد عبد العزيز يتفقد تطوير المنشآت الرياضية فى الإسكندرية

يتوجهالباشمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء إلى محافظة الإسكندرية فى جولة تفقدية لزيارة ومشوفة أعمال التطوير التى تشهدها العديد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وتتضمن الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة، والذى يرافقه خلالها الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، زيارة مشروع إنشاء الفرع الجديد لنادى الاتحاد السكندرى بمنطقة الغابة الترفيهية، وتفقد أعمال إنشاء مجمع حمامات السباحة بنادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى، وكذلك تفقد أعمال تطوير استاد الإسكندرية، بالإضافة إلى زيارة بعض مراكز الشباب التى تشهد أعمال تطوير فى منشآتها المختلفة فى منطقة غرب الإسكندرية.

المصدر : مصر ناين