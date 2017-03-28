أشرف زكى لطلابه بمعهد الفنون المسرحية فى العرض الخاص لـ بترا

حرص الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على تهنئة ودعم طلابه من خريجى معهد الفنون المسرحية، الذى يتولى عمادته، بأولى بطولاتهم فى السينما، وذلك خلال العرض الخاص لفيلم “بترا”، والذى أقيم مساء أمس الاثنين بسينما جالاكسى، حيث تواجد “زكى” فى منتصف طلابه، وألتقط معهم الصور التذكارية، واصدر لهم فى منتصف الحضور “شرفتونا واليوم السينما المصرية كسبت أبطال جدد”.

ومن طلاب المعهد الذين يشاركون فى بطولة الفيلم كل من كريم محجوب، زياد يوسف، جمال، محمد أبو صلاح، ميرنا نور الدين.

وشهد العرض الخاص العديد من الحضور منهم الفنانون هانى رمزى وسامح الصريطى ونهى العمروسى وأيمن الشيوى ونهى عادل، بالإضافة لصناع الفيلم بالكامل على رأسهم المنتجة مى مسحال، والمخرج عثمان أبو لبن، فضلا عن أبطال الفيلم من الفنانين الشباب.

فيلم “بترا بوابة الوقت”، تأليف مى مسحال، وإخراج عثمان أبو لبن، ويشارك فى بطولته مجموعة من الوجوه الجديدة التى تقدمهم “مسحال” للجمهور من خلال هذا الفيلم، وهم محمد جمال وكريم محجوب وميرنا نور الدين زياد يوسف ونور أبو سنينة وأحمد صلاح الدين.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى أكشن عن مجموعة من الشباب يحاولون إثبات نظرية علمية فى منطقة البتراء الأثرية بالأردن، ويتعرضون لمشاكل كثيرة هناك والفيلم من صنف ية الخيال العلمى.

يذكر أن الأغنية الدعائية للفيلم، والتى تحمل نفس عنوان الفيلم، وتتغنى بها النجمة الكبيرة سميرة سعيد، تعرض حاليا على مجموعة من الفضائيات.



أشرف زكى يهنئ طلاب معهد الفنون المسرحية بفيلمهم بترا



أشرف زكى يهنئ طلاب معهد الفنون المسرحية بفيلمهم بترا

المصدر : مصر ناين