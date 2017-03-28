حكومة الوفاق الليبية تبحث مع وفد دولى أولويات الاحتياجات الإنسانية فى ليبيا

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين المفوض بنظام الوفاق الوطنى الليبية، يوسف أبوبكر جلالة، أمس الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء، نائب المشبه الخاص لأمين سنة الأمم المتحدة السيدة ماريا ريبيرو، ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، ومنسق الشؤون الإنسانية بالبعثة والفريق المصاحب لها.

واستعراض اللقاء، بحسب بيان نقلته ‏إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء‏، أوجه التعاون مع البعثة فى تحديد أولويات الاحتياجات الإنسانية للنازحين، وإنشاء منظومة متكاملة للبيانات والمعلومات المتعلقة بالنازحين بالداخل، الى أن يتسنى للهيئات الدولية تقديم المساعدة.

حضر اللقاء رئيس المجلس المحلى تاورغاء عبدالرحمان الشكشاك، ومدير مكتب مشوفة شؤون النازحين بالديوان، وأعداد من منسقى الجمعيات الإنسانية.

وفيما تناول اللقاء أولويات نظام الوفاق الوطنى فى مواجهة التحديات للملف الإنسانى فى ليبيا، فإن بعثة الأمم المتحدة أفادت خلال اللقاء بأن ثمة تنسيق مباشر مع كل المنظمات الدولية الإنسانية السنةلة فى ليبيا.



وقام «جلالة» بزيارة لمخيم نازحى تاورغاء بمنطقة الفلاح بالعاصمة طرابلس رفقة نائب المشبه الخاص ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ومنسق الشؤون الإنسانية بالبعثة والفريق المصاحب لهم، اطلعوا من خلالها على الصعوبات التى تواجههم، والوضع الذى تعيشه العائلات فى المخيم .



وأكدت نائب المشبه الخاص ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، دعم نظام الوفاق الوطنى وتقديم كافة المساعدات اللازمة لتخطى مشاكلها والجرى وراء لبناء دولة آمنة مستقرة، والعمل على رجوع النازحين لمدنهم .



يذكر أن هناك اجتماعًا سيعقد خلال شهر أبريل المقبل بين البعثة ولجنة مشوفة خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة 2017 المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسى رقم 89 لسنة 2016.

المصدر : مصر ناين