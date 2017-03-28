إنبى يبدأ المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لمواجهة المصرى

يبدأ إنبى، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها الأحد المقبل، حيث سيتم استئناف التدريبات عصراً بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون، على مدار يوم الإثنين.

كان إنبى خاض مباراتين وديتين يومى السبت والأحد الماضيين، أمام المقاولون العرب وطلائع الجيش، على الترتيب وفاز فى الأولى بهدفين فى المقابل هدف وفقد من الطلائع بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يبدأ طارق العشرى المدير الفنى لإنبى، فى تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية والتكتيكية المقرر تنفيذها فى مواجهة فريق المصرى، بجانب علاج الثغرات الدفاعية التى ظهرت فى الوديات الأخيرة.

المصدر : مصر ناين