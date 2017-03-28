تشكيل لجنة دائمة للمرور على شواطئ رأس البر لضبط المخالفين

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط قرارا بتشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى والمشوفة والتموين تكون مهمتها المرور على شاطئ رأس البر طوال فصل الصيف وضبط المخلفات والإشغالات الموجودة على الشاطئ من باعة جائلين والحيوانات التى يستخدمها البعض التصوير وأفران الغاز التى تستخدم فى شوى الذرة، وكذلك مراقبة الأسعار بالكافتيريات الموجودة بطول الشاطئ وضبطها ومراقبة جودة التغذية الموجودة بها وتاريخ صلاحيتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده منذ قليل محافظ دمياط مع المؤسسات التنفيذية والقيادات التأمينية بمدينة رأس البر لمناقشة آخر استعدادات المدينة لاستقبال موسم الصيف.