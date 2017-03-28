اجتماع لاستئناف محادثات السلام لإعادة توحيد جزيرة قبرص الأحد المقبل

يعقد زعماء القبارصة/اليونانييون والأتراك اجتماعا، يوم الأحد المقبل، من أجل استئناف محادثات السلام بهدف إعادة توحيد جزيرة قبرص، منذ توقف مفاجئ لمحادثات السلام فى شهر فبراير الماضى.

وذكر راديو “فرنسا الدولي”، أمس الإثنين، أنه من المقرر أن يعقد اللقاء فى أحد الفنادق الواقعة فى منطقة عازلة تشرف عليها الأمم المتحدة تقسم العاصمة القبرصية نيقوسيا.



يذكر أن نيقوسيا تعتبر العاصمة الوحيدة فى العالم المقسمة حيث يتبع البعض الشمالى منها تركيا والبعض الجنوبى قبرص، حيث أسفرت الأحداث الدامية التى جرت فى الجزيرة القبرصية خلال الستينات من القرن الماضى إلى تقسيم العاصمة إلى جزئين حين لجأ القبارصة الأتراك إلى شمال الجزيرة وإلى القبارصة اليونانيين إلى شمالى وجنوبى الجزيرة.

المصدر : مصر ناين