الجنح تواصل اليوم محاكمة موظفين بالأوقاف لاتهامهم بالتحريض ضد الدولة

تواصل محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع، اليوم الثلاثاء، محاكمة 5 موظفين بهيئة الأوقاف، لاتهامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة، وإثارة البلبلة خلال ذكرى ثورة 25 يناير، من خلال شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكشفت تحقيقات النيابة السنةة، عن تحرير محام بهيئة الأوقاف المصرية المحضر رقم 563 إدارى الدقى لسنة 2017، جاء فيه : فى غضون 2017، دعا كلا من “أحمد.س.ا”، 35 سنةًا، و” خليل.م.خ”، 38 سنةًا موظفين بمنطقة أوقاف الجيزة، و”أحمد.ع.ا”، 29 سنةًا، موظف بمنطقة أوقاف القليوبية، و “محمد.ص.ا”، 31 سنةًا، و”محمد.ح.ف”، 32 سنةًا، موظفين بمنطقة أوقاف المنوفية، بالدعوة على الإضراب وتعطيل العمل وإثارة البلبلة خلال ذكرى ثورة 25 يناير.

وأشارت التحقيقات، إلى أن تحريات المباحث كشفت عن أن المذكورين من العناصر الإيثارية والمناهضة التى تدعو للحشد والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، بداخل هيئة الأوقاف المصرية، بغرض تعطيل العمل وإيقاف مصالح المواطنين تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير، بتاريخ 25/1/2017، فضلا عن إدارتهم لصفحة عبر شبكة المعلومات الدولية، وموقع التواصل الاجتماعى، بعنوان “ائتلاف السنةلين بهيئة الأوقاف المصرية”، والتى يدعو من خلالها على الحشد والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، خاصة هيئة الأوقاف المصرية.

المصدر : مصر ناين