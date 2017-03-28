نائب بالدقهلية يقدم طلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب تهالك الصرف الصحى بالمطرية

تقدم محمد محمود العتمانى، عضو مجلس النواب، عن دائرة المطرية، بطلب إحاطة لوزير الإسكان، ل تلف وتهالك منظومة الصرف الصحى، فى منطقة مساكن خلف القطار، بالمطرية، ورفض طلبه ل عدم وجود اعتماد مالى لفك وتركيب وإحلال الشبكة القديمة.

واصدر “العتمانى” فى تصريح خاص لـ “اليوم السابع” قمت بجمع التوقيعات من النواب، لضم المشروع الجديد، ضمن موازنة السنة القادم، حيث أفاد وزير الإسكان أن المشروع سيتكلف 10 ملايين جنيه، وحرصت على أن يحضر أعداد من مشبه ى السكان الجلسة، الى أن يروا بأعينهم ما يحدث فى أروقة المجلس، ويشرحوا للوزير خطورة الأمر.

وكان المئات من المواطنين بالمنطقة، عانوا من طفح مياه الصرف الصحى، بالشوارع، الى أن علوها ودخولها لمنازلهم، وغرقت الطوابق الأولى والأرضية بمياه الصرف الصحى، فى الكثير من الأحيان، مما هدد حياة المواطنين بالخطر، وهدد منازلهم بالانهيار.



طلب إحاطة لوزير الإسكان



العتمانى أثناء اللقاء

المصدر : مصر ناين