حسنا سليم وجه نوبى أصيل وموهبة واعدة تخطو خطواتها الأولى بعالم الدراما

حسنا سليم، مشبه ة نوبية شابة، لفتت الأنظار إليها، خلال تقديمها شخصية الفتاة النوبية “حسنا” ضمن أحداث المسلسل الملحمى “الأب الروحى” الذى يعد أولى تجاربها الدرامية، وذلك بفضل تمثيلها المتقن وموهبتها الفريدة، فضلًا عن جمالها وملامحها النوبية الأصيلة، التى حفرت لها مكانة كبيرة فى قلوب محبيها.



حسنا سليم

بدايتها مع النجومية جاءت فى فترة الكلية من خلال مسرحية “نوبة دوت كوم” من إخراج ناصر عبد المنعم على مسرح الهناجر، ثم دخلت ورشة مركز الإبداع مع المخرج خالد جلال، لتقدم بعدها برنامج رمضانى بعنوان بولوتيكا، ثم فيلم آخر يحمل اسم “الدساس” مع هانى حمدى، بالإضافة إلى تقديم أعداد من العروض الراقصة فى فعاليات مختلفة كان من بينها عرض تعبيرى راقص فى البرنامج الكوميدى “أبلة فاهيتا”.



حسنا سليم

وأوضح ت حسنا سليم فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، عن سعادتها برد فعل الجمهور على دورها فى مسلسل الأب الروحى، مشيرة إلى أن حصولها على الدور جاء عن طريق الصدفة من خلال المنتج ريمون مقار الذى تكن له احترامًا كثيرا، وتدين له بالفضل على وضعها على الطريق الصحيح فى مشوارها الفنى من خلال مسلسل الأب الروحى.



حسنا سليم

يذكر أن مسلسل “الأب الروحى” من بطولة محمود حميدة وسوسن بدر وأحمد عبد العزيز وأحمد فلوكس وعزت أبو عوف ولطفى لبيب ومحمود الجندى والراحل أحمد راتب ومى سليم وميريهان حسين وإيهاب فهمى وعايدة رياض والمطرب دياب، بالإضافة لأعداد من الفنانين الشباب المشاركين فى المسلسل، إنتاج “مجموعة فنون مصر”، وتأليف هانى سرحان، مخرج منفذ تامر حمزة، وإخراج بيتر ميمى.



حسنا سليم

المصدر : مصر ناين