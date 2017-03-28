اليوم بعثة الأهلي تعود من تونس بعد التتويج بلقب أفريقيا للطائرة

تعود فى الثالثة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، بعثة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلي إلى القاهرة بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية للأندية، بعد الفوز على النجم الساحلى بنتيجة 3/1 فى النهائى بتونس.

وشهد النهائى ظهور الفريق الأحمر بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى بأداء رائع أمام الفريق التونسى على أرضه وفى منتصف جماهيره، بالرغم من إصابة نجم الفريق محمد عبد المنعم.

وتضم قائمة فريق الأهلي كلا من: حسام يوسف وكريم فرج وأحمد قطب وأحمد سعيد والمحترف الأوكرانى رسلان، ومحمد عبد المنعم وأحمد حمادة وأحمد عبد العال وعبد اللطيف عثمان ومحمد عادل، وعبد الحليم عبو، ومحمد رمضان وشريف سعيد ومحمد معوض، ويرأس البعثة محمد جمال هليل رئيس مجلس الإدارة.

المصدر : مصر ناين