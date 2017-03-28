تحديث جديد لتطبيق OneDrive على منصة iOS يوفر الكثير من المميزات

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لخدمة التخزين السحابى الشوفة لها OneDrive' على منصة iOS، حيث حملت النسخة الجديدة الإصدار رقم 8.12 ووفرت أعدادًا من التحسينات الجديدة بما فى ذلك سهولة الوصول إلى الملفات.

ووفقًا لما نشره موقع GSM الهندي، فإن النخسة الجديدة حلت مشكلة ظهور خطأ عند الاتصال بشبكات الواى فاي، حيث جاء فى البيان الرسمى من الشركة: “لقد تم إصلاح المشكلة المتعلقة بمستخدمى العمل والمدارس الذين يشوفون رسائل خطأ عند الاتصال بشبكات الواى فاى ويعانون من تسجيل الخروج”، ويمكن للمستخدمين الآن تحميل التطبيق من متجر آب ستور.

وكانت شركة مايكروسوفت قد أطلقت خلال الشهر الماضى تحديث لخدمة وان درايف يوفر دعم ملفات الصور المتحركة GIF على الهواتف الذكية، كما يتيح للمستخدمين التبديل بين الحسابات المختلفة من خلال الضغط والوقوف على اختيار “Me”، كما أن حسابات المخصصة للعمل أو المدرسة أصبحت تظهر إشعارات عندما يشارك شخص آخر ملف.

المصدر : مصر ناين