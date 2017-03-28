بالصور الإعصار ديبى يضرب منتجعات ساحلية فى أستراليا وإجلاء

ضربت رياح شديدة وأمطار غزيرة المناطق الساحلية فى شمال شرق أستراليا اليوم الثلاثاء حيث هاجم إعصار قوى منتجعات على جزر بمحاذاة الحيد المرجانى العظيم الشهير، الأمر الذى دفع السلطات إلى أن تحث نحو 30 ألف شخص على المغادرة.

وجرى رفع درجة شدة الإعصار ديبى الليلة الماضية إلى مستوى عاصفة من الفئة الرابعة، وهو أقل بدرجة واحدة فقط من مستوى سرعة الرياح الأكثر خطورة على الإطلاق.

وحذرت السلطات من أن الإعصار قد يبلغ المستوى الخامس وقت وصوله إلى اليابسة فى حوالى الثانية بعد الظهر.

وضربت رياح تزيد سرعتها عن 220 كيلومترا فى الساعة منتجعات فى جزر ويتصندايز، حيث انتظر السياح انتهاء العاصفة فى غرفهم بالفنادق.

واصدر ستيف جولشيفسكى نائب مفتش واجبة ولاية كوينزلاند لتلفزيون هيئة الإذاعة الاسترالية “وصلتنا بالفعل بعض التقارير عن أن أسقف بعض المنازل بدأت فى الانفصال، بما فى ذلك أسقف بعض منشآتنا فى ويتصندايز.”

وقامت السلطات بتخزين الطسنة والوقود ووضع الجيش فى حالة تأهب للتسنةل مع العواقب. ومع هذا، فقد انتظرت أيضا أطقم الاستجابة للطوارئ انتهاء العاصفة، فيما أدت الرياح القوية إلى انقطاع الوزارة عن 23 ألف شخص.

ومن المتوقع انقطاع الوزارة عن أعداد أكبر من الأشخاص مع تقدم العاصفة ببطء فى مناطق مأهولة.

ورغم أن العاصفة كانت تتحرك بمعدل أبطأ مما كان متوقعا من قبل، فهى تظل أقوى عاصفة تضرب ولاية كوينزلاند الاستوائية منذ أن دمر الإعصار ياسى منازل ومحاصيل ومنتجعات سياحية فى جزر فى سنة 2011 .

وحثت السلطات يوم الاثنين الآلاف فى المناطق المنخفضة المهددة من ارتفاع المد ورياح قد تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر فى الساعة على مغادرة منازلهم، فيما يعد أكبر عملية إجلاء تشهدها استراليا منذ أن دمر الإعصار تراسى مدينة داروين فى شمال البلاد فى سنة 1974 .

لكن الواجبة أبلغت رويترز أنها غير متأكدة من أعداد الأشخاص الذين استجابوا للتحذير. ولم يحضر إلى الملاجئ سوى 400 شخص فيما استجمعت الرياح قوتها وجعلت المغامرة بالخروج خطيرة.

وأنحت الواجبة باللائمة على الأحوال الجوية السيئة المصاحبة للعاصفة فى حادث مرورى وقع يوم الاثنين قُتلت فيه سائحة عمرها 31 سنةا.

وأُغلقت الموانئ فى أبوت بوينت وماكاى وهاى بوينت وأغلق مطار تاونزفيل وألغت شركات كوانتاس وجيت ستار وريكس وفرجين استراليا العديد من رحلاتها الجوية من أو إلى المنطقة.

وأوقفت شركتا بى. إتش.بى بيليتون وجلينكور العمل فى مناجم الفحم فى مسار العاصفة.



إخلاء السكان من المدن الساحلية



إعصار ديبى



اقتراب إعصار ديبى



سحب ترابية تغطى سماء المناطق الساحلية فى أستراليا



سحب ترابية



شوارع خالية من المواطنين بعد تحذيرات من إعصار ديبى



شوارع خالية من المواطنين



عواصف ترابية قبيل الإعصار



محلات خالية من المواطنين

المصدر : مصر ناين