مسؤولون أمريكيون كوريا الشمالية تختبر محركا صاروخيا

اصدر مسؤولون أمريكيون لرويترز أن كوريا الشمالية أجرت تجربة جديدة لمحرك صاروخى يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه قد يكون ضمن برنامجها لتطوير صاروخ باليتسى عابر للقارات.

تأتى أحدث تجربة عقب واحدة أجريت فى وقت سابق هذا الشهر وتشبه علامة أخرى على تطور برنامج بيونجيانج للأسلحة. وجاءت أيضا فى منتصف تزايد القلق الأمريكى من تجارب صاروخية ونووية جديدة ربما فى المستقبل القريب.

واصدر أعداد من المسؤولين الأمريكيين بواجب عدم الكشف عن أسمائهم يوم الاثنين أن التجربة الأخيرة أجريت ليل الجمعة وإن المحرك قد يستخدم فى إطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات.

كان الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون اصدر فى وقت سابق هذا الشهر أن بلاده اختبرت محركا تم تطويره حديثا فى موقعها تونجتشانج-رى لإطلاق الصواريخ واصفا التجربة بأنها “ميلاد جديد” لصناعة الصواريخ فى كوريا الشمالية.

واصدر ت وسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية فى ذلك الحين أن المحرك سيساعد البلاد على تحقيق قدرات عالمية على إطلاق أقمار صناعية مشيرة إلى أن الاختبار أجرى على صنف جديد من محركات الصواريخ البعيدة المدى.

واصدر كيم أن بلاده قريبة أيضا من تجربة إطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات.

المصدر : مصر ناين