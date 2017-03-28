مدارس الغربية تعانى عجزًا فى العمالة والمعلمون يؤجرون عمال نظافة على

تعانى مدارس محافظة الغربية من نقص كبير فى أعداد العمالة بعد توقف التعيينات وهروب العمالة الموسمية من العمل ل تدنى المكافآت التى يحصلون عليها فى المقابل نظافة المدارس.

وأكد أعداد من قيادات التعليم ببعض المدارس أنهم يعانون يوميا من نظافة مدارسهم بعد هروب العمالة المؤقتة وتركهم العمل لقلة المكافآت التى يحصلون عليها والتى لا تتعدى 150 و200 جنيه شهريا وهذا لا يعينهم على المعيشى.

وأضافوا أن الوزارة كانت قد وعدتهم بالتثبيت منذ مايقرب من 5 سنوات ولكن لم يتم عمل شىء لهم الى أن الآن مما أضطر معظمهم من ترك المدارس والعمل باليومية والتى يحصلون فيها على مبالغ كبيرة تصل لـ 100 جنيه فى اليوم الواحد. وأشاروا إلى أن معظم المدارس لايوجد بها من العمالة سوى المعاقين المعينين من نسبة 5% والذين يحصلون على أعمال مخففة بعيدة عن نظافة المدارس

ومن جانبها اصدر ت سهام رزق مدير إدارة بسيون التعليمية أن نقص العمالة بالمدارس أزمة من المتوقع أن تقوم الوزارة بحلها فى الفترة القادمة للنقص الواضح فى إعداد العمالة بالإضافة إلى أنها مشكلة سنةة ومن المؤكد أنها ستحل فى المرحلة المقبلة كما أنه يتم الاستعانة بعمال من خارج لتنظيف المدارس فى المقابل أجر.

المصدر : مصر ناين