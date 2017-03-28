بالصور استمرار فيضانات بيرو وتضرر ألف منزل

شهدت بيرو اليوم الثلاثاء استمرار لسلسلة المعاناة التى تشهدها البلاد جراء الفيضانات العارمة التى غمرت مياهها الشوارع والبيوت حيث، ارتفع أعداد الوفيات فى أسوأ فيضانات تشهدها بيرو منذ عقود، إلى 90 شخصًا على الأقل، وفقًا لما ذكره المركز الوطنى لعمليات الطوارئ. حسبما ذكرت وكالة “واس” السعودية.



وذكر وزير الدفاع خورخى نييتو، أن نحو 20 شخصًا مازالوا فى عداد المفقودين، بينما أصيب ما يقرب من 350 شخصًا. وتعرض نحو 29 ألف منزل للدمار كما تضرر 164 ألف منزل تقريبًا جراء مياه الفيضانات.



وتأثر ما يقارب 742 ألف شخص بالطقس القاسى الذى أجبر العديد منهم إلى مغادرة منازلهم.



المياة تغطى الشوارع



المياة تغمر البيوت



المياة تغمر الشوارع



انقاذ مواطن جراء الفيضانات



جانب من الفيضانات



طفلة يغلبها النوم بعد عبور مياة الفيضانات



عبور الأطفال الشوارع



فيضانات بيرو



معاناة المواطنين لعبور الشوارع



مواطنين فى منتصف الفيضانات



مواطنين يحملون أمتعتهم فى محاولة لعبور مياة الفيضان



مواطنين يستخدمون العوامات لعبور الشوارع

المصدر : مصر ناين