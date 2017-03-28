المنتج مدحت العدل ضيف معرض الإسكندرية الدولى للكتاب

تبدأ اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم السادس لمعرض الإسكندرية الدولى للكتاب ويشمل العديد من الأنشطة والفعاليات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا بعرض احتفالية جمعية الإسكندرية للرعاية الثقافية والاجتماعية للمكفوفين بعيد الأم وعيد اليتيم.

وأيضا فى الثانية عشر ظهرا عرض فيلم ذاكرة معرض الكتاب بقاعة الأوديتوريوم مدخل المكتبة الرئيسى، فى الثانية عشر ظهرا من واحد لعشرة بالتعاون مع قسم إعلام بكلية الإسكندرية يتحدث فيها عمرو فكرى وندى امام عبد العال تقديم يارا حسام.

وفى الثانية ظهراً ندوة عن “المعيشة فى مصر.. شبرا مصر نموذجا” للدكتور مدحت العدل تقديم نشوى الحوفى، وفى الخامسة مساء ندوة “دعوة للمتفائل وتحقيق الذات” وائل الفخرانى تقديم الدكتور آيات الحداد بالمسرح الكبير بقاعة المؤتمرات، وفى الخامسة مساء ندوة “أصوات شعرية جديدة فى الإسكندرية”، تقديم: سحر أبو شادى.

وفى الخامسة مساء أيضا ندوة مائدة مستديرة حول “ملامح كتابة المبدعين الشباب” يتحدث فيها أحمد الملوانى – تأمينية نجيب – بسنت حسين- دعاء ابراهيم – سامح بسيونى – سامح سكرمة – عمرو عيسى – محمد عمر – هبة بسيونى – هبة فاروق- هند جعفر-تقديم: محمد العبادى. وفى السابعة مساء مسرحية “أحوال شخصية” بالتعاون مع مجموعة أرتيكا للفنون الأدائية تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين موسيقى وألحان الدكتور محمد حسنى والدخول مجانى ديكور وليد السباعى واخراج أحمد هانى.

وأيضاً فى السابعة مساء بالتوازى ندوة “علميون بين العلم والإبداع ” يتحدث فيها رجب سعد السيد وعماد حسن تقديم الاعلامى عصام غريب، وأيضاً فى السابعة مساء وبالتوازى ندوة ” عبد العليم القبانى.. شاعر فى ذاكرة التاريخ ” يتحدث فيها فاضل القبانى وسلفانا الحداد وفؤاد طمان ومحمود الفحام وهدى عبد الغنى تقديم بشرى بشير، وأيضاً فى السابعة مساء إعادة قراءة التاريخ يتحدث فيها وليد فكرى تقديم: د. جيداء مكى، وأيضا فى السابعة مساء “امسية شعرية” يدير اللقاء جهاد السيسى.

المصدر : مصر ناين