تقرير هواتف سامسونج الذكية تمثل % فقط من مبيعات الشركة

قبل يومين فقط من الإعلان عن هاتف سامسونج جلاكسى S8، كشف تقرير جديد عن أن مؤسسات سامسونج الذكية لم تعد تحقق نجاحًا كبيرًا شبه ما كانت تفعل فى الماضى، فوفقا لموقع Theinvestor الكورى لا تشبه هواتف سامسونج الذكية أكثر من 29٪ فقط من مبيعات الشركة فى الربع الأول من سنة 2017.

ويستند هذا التقرير على البيانات التى تم الحصول عليها من قبل شركة Hana للاستثمار المالى، والذى أظهر تراجع مبيعات سلستى جلاكسى S ونوت للمرة الأولى، إذ لا تحققا سوى 30٪ من إجمالى إيرادات الشركة، رغم وصول مبيعات المؤسسات إلى 75٪، عند إطلاق جلاكسى S4 فى سنة 2013، وانخفضت بشكل مطرد منذ ذلك الحين، وتراجعت 40٪ فى سنة 2015.

على الرغم من أن هذه البيانات قد تبدو غير مبشرة لشركة سامسونج، إلا أنها حقيقة، فعملية سحب هاتف جلاكسى نوت 7 تسبب فى القضاء على واحد من المؤسسات الرئيسية للشركة.

المصدر : مصر ناين