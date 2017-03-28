زاب ثروت يُشارك فى مهرجان غنائى بعنوان البلد مارس

يُشارك مغنى الراب زاب ثروت فى مهرجان غنائى يوم 31 مارس الجارى بالتجمع الخامس، وهو الحفل الذى يتضمن مجموعة فقرات فنية اخرى منها فقرة رجوع الفريق الغنائى MTM بعد سنوات من الغياب.

يُذكر أن آخر أغنيات زاب ثروت كانت مع الفنانة أمينة خليل، وحقق كليب الأغنية ملايين المشوفة، والأغنية تحت إشراف المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة لشئون المرأة وسفارة اليابان بالقاهرة، وقام بتوزيعها موسيقيًا سارى هانى، ومن إخراج أنس طلبى، وكان المجلس القومى للمرأة قد أطلق فى شهر رمضان الماضى حملة بعنوان “التاء المربوطة..سر قوتك”، بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتى تهدف إلى دعم وتمكين المرأة المصرية، وتوصيل رسالة إلى المجتمع بشكل سنة والمرأة بشكل خاص تؤكد فيها على أهمية مشاركة المرأة فى جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتحث المرأة والفتاة على تحطيم كل العقبات والقيود، والتى تقف أمام تحقيق حلمهن وطموحهن بمستقبل أفضل لهن وللأجيال القادمة، وتحثهن على عدم الاستسلام للنظرة المجتمع النمطية الضيقة تجاه دور المرأة ومكانتها فى المجتمع، والعمل على تغيرها.

المصدر : مصر ناين