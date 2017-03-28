وزير الرياضة يحضر مباراة الفراعنة الودية أمام توجو

يحضرالباشمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مباراة المنتخب الوطنى الودية أمام توجو اليوم الثلاثاء، على استاد برج العرب، فى إطار استعدادات الفراعنة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا 2019 والتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم بروسيا.

ويواجه المنتخب الوطنى نظيره التونسى فى شهر يونيو المقبل، بأولى جولات تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2019. ودخل منتخب الفراعنة فى معسكر مغلق بداية من يوم السبت الماضي، فى استاد برج العرب استعدادا لودية توجو.

المصدر : مصر ناين