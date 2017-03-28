الرئيس البوليفى موراليس يعود إلى كوبا الخميس للخضوع لجراحة فى الأوتار الصوتية

أعلنت النظام البوليفية أمس الإثنين أن الرئيس إيفو موراليس سيتوجه مجددا إلى كوبا الخميس للخضوع لعملية جراحية لازالة عُقيدة فى الحبال الصوتية.

واصدر وزير شؤون الرئاسة رينيه مارتينيز أن العملية الجراحية التى كان مقررا فى البداية اجراؤها فى أبريل تم تقريب موعدها.

من جهتها اوضحت وزيرة الصحة أريانا كامبيرو أن العملية الجراحية ستجرى الجمعة وان موراليس سيخلد من بعدها للراحة لمدة 48 ساعة، مشددة على أن تقريب موعد العملية “لا علاقة له بأى حالة طارئة بل بشفائه سريعا اثر علاجه من الالتهاب الفيروسي“.

وموراليس الاشتراكى البالغ من العمر 57 سنةا والمعتاد على القاء خطابات مطولة سافر إلى هافانا فى مطلع مارس للعلاج من التهاب فى الجيوب الأنفية والأوتار الصوتية، فى قرار انتقدته المعارضة بشدة.

وانتقدت المعارضة بشدة قرار موراليس السفر إلى كوبا بشكل مفاجئ للعلاج من مجرد التهاب فيروسى، معتبرة أن سفره يعنى أنه “لا يثق” بالجهاز الطبى البوليفى.

المصدر : مصر ناين