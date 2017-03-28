لجنة حقوقية ليبية تطالب بضرورة الإسراع فى تنفيذ قانون العفو العام

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا، أمس الاثنين، ضرورة الإسراع فى تنفيذ قانون العفو السنة الصادر عن مجلس النواب، من خلال تسوية ملف السجناء والمعتقلين السياسيين فى ليبيا، لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتعزيز جهود الوفاق والتوافق.

ودعت اللجنة فى بيان لها اليوم الاثنين بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المخفيين قسريا، معربة عن تضامنها مع السجناء فى ليبيا، لانهم يمرون بوضعية صحية ونفسية سيئة للغاية.

وأثنت اللجنة فى البيان الصادر بمناسبة اليوم الوطنى للتضامن مع السجناء المعتقلين فى ليبيا، على جهود الجيش الليبى فى تحرير سجناء سجن ابوهديمة الذين اختطفوا من قبل جماعات تنظيم أنصار الشريعة الإرهابى ببنغازى.

كما رحبت اللجنة فى بيانها بجهود لجنة شؤون السجناء والمعتقلين بالمجلس البلدى مصراتة التى نتج عنها إطلاق سراح أعداد كبير من السجناء والمعتقلين فى البلاد وخاصة بمصراتة وبنغازى.

المصدر : مصر ناين