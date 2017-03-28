أفغانستان تطلق قريبا عملية خالد الأمنية لاستعادة المناطق الخارجة عن سيطرتها

أعلن وزير الداخلية الأفغانى تاج محمد جاهد أمس الإثنين أن قوات الدفاع والتأمين الوطنية الأفغانية ستطلق عملية “خالد” الواسعة لمكافحة الإرهاب بهدف استعادة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام قريبا.

وجاء إعلان الوزير الأفغانى، فى كلمة أمام مجلس النواب بالبرلمان الأفغانى، ونقلتها وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية، حيث كان بين 3 من كبار المسؤولين التأمينيين فى النظام الأفغانية تم استدعاؤهم بشأن الحوادث الأخيرة وتدهور الوضع التأمينى فى البلاد.



واصدر جاهد- فى كلمته- أن التحضيرات اللازمة تم الانتهاء منها استعدادا لإطلاق العمليات التى ستركز أيضا على قطع طرق إمداد الجماعات المسلحة المختلفة فى أفغانستان.



وأضاف جاهد أن النظام تعمل على خطة مدتها 4 سنوات تتضمن زيادة أعداد أفراد القوات الخاصة فى الأاصدر يم الأكثر اضطرابا، بما فيهم نانجرهار وحيرات وقندوز، مشيرا إلى أن النظام تخطط كذلك لتعزيز القدرات الاستخباراتية للقوات التأمينية.



وأشار جاهد خلال كلمته إلى أن الواجبة الأفغانية تمكنت من الكشف والتسنةل مع 972ر14 جريمة وإحباط 600 مخطط إرهابى، واعتاصدر إجمالى 2600 مشتبه به.

المصدر : مصر ناين